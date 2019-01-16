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Суркіс: Думаю, Соль вже завтра-післязавтра приєднається до команди в Іспанії

23:38 2 Читать на русском
Суркіс: Думаю, Соль вже завтра-післязавтра приєднається до команди в Іспанії
Ігор Суркіс та Фран Соль / ФК Динамо Київ

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер іспанського форварда Франа Соля.

"Соль націлений на атаку, вміє дуже добре асистувати партнерам, а головне – індивідуально завершувати дії всієї команди. Форвард для того і існує, щоб забивати голи.

Динамо офіційно оголосило про підписання Франа Соля

Я сподіваюся, що ми придбали футболіста, який буде вирішувати цю задачу. У дуже важливих для нас матчах, як наприклад, з Аяксом, коли випав Артем Бєсєдін, у нас не було гравця, який міг би поставити завершальну крапку. Тому це дуже важливий футболіст.

Сподіваюся, йому не потрібно багато часу на адаптацію, так як він вже у зрілому віці. Думаю, вже завтра, у четвер, він відправиться на збори до Іспанії і з перших матчів почне демонструвати свій рівень", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Фран Соль Фран Соль
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