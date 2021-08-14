Останнім часом 21-річного форварда активно сватають в Італію. Цього літа йому вже пророкували перехід у Дженоа, Удінезе й Сампдорію. Навколо трансферу в останній клуб зараз ходить чимало чуток.

Динамо переконують відпустити Супрягу в Італію, гарантувавши солідний бонус

Ігор Суркіс в коментарі Профутбол Digital розповів, чи займається він в Італії трансфером Владислава. "Я взагалі не розмовляв ні з ким. Я не в курсі. Можу говорити тільки тоді, коли надходять офіційні пропозиції в клуб. Поки жодної офіційної пропозиції щодо Супряги не надходило", – резюмував президент киян.

Нагадаємо, минулого сезону Владислав Супряга провів 31 поєдинок у складі Динамо, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери