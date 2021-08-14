Генуезці, очевидно, не планують відступати від ідеї запросити у свою команду Владислава Супрягу. Керівництво розглядає різні варіанти здійснити трансфер.

Сампдорія готова платити за Супрягу – італійський журналіст оприлюднив формулу, яку пропонують Динамо

Раніше повідомлялося, що Сампдорія пропонує платну оренду з правом викупу, але й це може бути не остання опція. За інформацією SampNews24, "блучерк'ятті" також можуть гарантувати Динамо відсоток від майбутнього продажу футболіста.

Очікується, що саме такий сценарій може переконати Динамо дати згоду. Адже раніше кияни відмовили Дженоа та Болоньї саме через те, що хочуть здійснити повноцінний трансфер.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери