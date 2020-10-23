Журналіст Ігор Циганик поділився інсайдом щодо трансферної політики Динамо під час літнього вікна.

"Суркіс був готовий витратити певну суму на придбання нових футболістів. Можу сказати, що ця сума дорівнює "надцятьом" мільйонам.

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Але Луческу відмовився. Мірча сказав президенту, що хоче досконало вивчити наявних футболістів. І, можливо, нікого не доведеться купувати, а ці футболісти Динамо зможуть спробувати виграти чемпіонат України", – заявив журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Динамо після 6-ти турів УПЛ лідирує у турнірній таблиці. У групі Ліги чемпіонів кияни змагаються з Ференцварошем, Барселоною та Ювентусом, у поєдинку з останніми "біло-сині" поступились (0:2).

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