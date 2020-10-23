Суркис был готов потратить солидную сумму на трансферы Динамо – Луческу отказался, – Цыганык
Журналист Игорь Цыганык поделился инсайдом относительно трансферной политики Динамо во время летнего окна.
"Суркис был готов потратить определенную сумму на приобретение новых футболистов. Могу сказать, что эта сумма равна "надцати" миллионам.
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Но Луческу отказался. Мирча сказал президенту, что хочет досконально изучить имеющихся футболистов. И, возможно, никого не придется покупать, а эти футболисты Динамо смогут попробовать выиграть чемпионат Украины", – заявил журналист в своей программе Цыганык Live.
Напомним, Динамо после 6-ти туров УПЛ лидирует в турнирной таблице. В группе Лиги чемпионов киевляне соревнуются с Ференцварошем, Барселоной и Ювентусом, в поединке с последними "бело-синие" уступили (0:2).
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