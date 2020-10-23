"Суркис был готов потратить определенную сумму на приобретение новых футболистов. Могу сказать, что эта сумма равна "надцати" миллионам.

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Но Луческу отказался. Мирча сказал президенту, что хочет досконально изучить имеющихся футболистов. И, возможно, никого не придется покупать, а эти футболисты Динамо смогут попробовать выиграть чемпионат Украины", – заявил журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, Динамо после 6-ти туров УПЛ лидирует в турнирной таблице. В группе Лиги чемпионов киевляне соревнуются с Ференцварошем, Барселоной и Ювентусом, в поединке с последними "бело-синие" уступили (0:2).

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