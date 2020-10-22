"Тренуватися почав із цього понеділка. Усе добре. Нарешті тренуюся з командою. До цього я працював індивідуально, з Віталієм Мандзюком – ми займалися практично щодня. Ми добре підготувалися, зробили практично все можливе, аби я підійшов до повернення у футбол у непоганому стані. Але, звісно, тренування з командою – це зовсім інше, коли працюєш із партнерами, відчуваєш зовсім інший ритм. Усе одно мені знадобиться час, щоб звикнути до таких навантажень. Мені поспішати нікуди, тому вважаю, що все буде нормально.

Бєсєдін розповів, наскільки складним був рік без футболу та Динамо

Бажання працювати у мене величезне, уже скучив за тренуваннями, за командою і базою. Я просто виходжу, тренуюся, роблю те, що від мене вимагають. А в якій я зараз формі, у якому стані – краще запитати у тренерського штабу, їм краще видно.

Те, що міг робити з м'ячем і без м'яча індивідуально – я робив. Але тренування в команді – це зовсім інше. Узяти до прикладу утримання м'яча. Під час тренувань у команді інтенсивність завжди на високому рівні. Це важче, ніж індивідуальна робота. Але я відновлююся і готуюся до тренувань заздалегідь. Я розумію, що багато пропустив, і потрібно добре готуватися до занять, відновлюватися після них. Я все це роблю. Наразі почуваюся добре, і це найголовніше.

Відчуття, що вже скоро повернуся на поле і буду грати надихає. Змінилася атмосфера, уже можна приїжджати на базу, тренуватися. Я цього дуже довго чекав. У моральному плані стало легше. Але все одно, коли починаю думати, що грати мені поки не можна, і цього року я, імовірно, не вийду на поле в матчі, у цьому плані нелегко. Я ходжу на стадіон, дивлюся матчі по телевізору, і звичайно, мені поки важко в моральному плані, що я не можу допомогти, не граю. Але це життя, потрібно це пройти, почекати. Залишилося не так уже й багато часу.

Мене підтримували мої близькі – родина, друзі. Після індивідуальних тренувань, коли проводиш час із сім'єю, граєш із сином, трохи відволікаєшся від усіх цих проблем. Але загалом важкувато в психологічному плані.

У мене вже була розмова з Мірчею Луческу. Він дав мені зрозуміти, що чекає мене в команді, розраховує на мене. Для мене це найголовніше, мені цих слів цілком достатньо. Мені залишається лише працювати, прогресувати і чекати на свій час", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Артем Бєсєдін змушений відбувати дискваліфікацію за провалений допінг-тест. З 19 жовтня Артем має право брати участь у тренуваннях з Динамо, проте зіграти в офіційному поєдинку 24-річний гравець зможе після 19 грудня 2020 року.

"Дайте мені будь-кого – порву": Бєсєдін – про загрозу 4-річної дискваліфікації, жест Суркіса і позитив від Луческу