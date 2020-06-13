Супряга розійшовся з дівчиною – відверта заява екс-коханої чемпіона світу

Як з'ясувалося, нападник Динамо, який на правах оренди виступає за СК Дніпро-1, більше не зустрічається з Дариною Савіною.

Її вважали однією з найгарніших дівчат українських футболістів – подейкували, що не в останню чергу через Дарину Владислав Супряга влітку 2018-го обрав саме Динамо, а не якийсь закордонний клуб.

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"Це сталося ще кілька місяців тому. Ми не залишилися ворогами, у нас немає жодної агресії один до одного – навпаки, обоє важко переживали те, що трапилося. Не можна сказати, що зараз ми у дружніх відносинах, просто на якомусь етапі стосунки перестали розвиватися.

Я була з ним, фактично, ще з початку його кар'єрного шляху і досі підтримую. Моя підтримка йому потрібна в будь-якому разі. Наразі я беру участь у зйомках, продовжую навчання та, можливо, піду на курси телеведучих. Планую остаточно повернутися в Київ", – заявила Савіна в ефірі програми Yellow.

До слова, в поточному сезоні Супряга забив 9 голів у 20-ти матчах за СК Дніпро-1 – зокрема, відзначився хет-триком у грі з Динамо. Влітку чемпіон світу U-20 повинен повернутися до Києва.

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