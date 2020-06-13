Супряга расстался с девушкой – откровенное заявление экс-возлюбленной чемпиона мира

Как выяснилось, нападающий Динамо, который на правах аренды выступает за СК Днепр-1, больше не встречается с Дарьей Савиной.

Ее считали одной из самых красивых девушек украинских футболистов – говорили, что не в последнюю очередь из-за Дарьи Владислав Супряга летом 2018-го выбрал именно Динамо, а не какой-то зарубежный клуб.

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"Это произошло еще несколько месяцев назад. Мы не остались врагами, у нас нет никакой агрессии друг к другу – наоборот, оба тяжело переживали случившееся. Нельзя сказать, что сейчас мы в дружеских отношениях, просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться .

Я была с ним, фактически, еще с начала его карьерного пути и до сих пор поддерживаю. Моя поддержка ему нужна в любом случае. Сейчас я участвую в съемках, продолжаю обучение и, возможно, пойду на курсы телеведущих. Планирую окончательно вернуться в Киев", – заявила Савина в эфире программы Yellow.

К слову, в текущем сезоне Супряга забил 9 голов в 20-ти матчах за СК Днепр-1 – в частности, отметился хет-триком в игре с Динамо. Летом чемпион мира U-20 должен вернуться в Киев.

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