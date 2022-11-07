Дніпровська команда дізналася, з ким зустрінеться в стикових матчах Ліги конференцій. На шляху СК Дніпро-1 стануть кіпріоти.

СК Дніпро-1 зіграє проти АЕК Ларнака у першому раунді плей-офф Ліги конференцій. Лідер УПЛ вже зустрічався з АЕК у цьому сезоні – кіпріоти вибили СК Дніпро з кваліфікації Ліги Європи. А восени Ларнака переграла Динамо в групі ЛЄ.

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Перша гра відбудеться 16 лютого наступного року, а матч-відповідь – 23 лютого. Дніпровці були сіяними під час жеребкування, тому матимуть перевагу другого домашнього поєдинку (який відбудеться за кордоном, якщо до того часу Україна не переможе у війні).

СК Дніпро-1 вийшов у стикові матчі Ліги конференцій, посівши друге місце в групі з АЗ, Аполлоном і Вадуцом. Команда Олександра Кучера отримала приємний жереб, адже могли випасти Лаціо чи Брага.

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