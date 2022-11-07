Днепровская команда узнала, с кем встретится в стыковых матчах Лиги конференций. На пути СК Днепр-1 станут киприоты.

СК Днепр-1 сыграет против АЕК Ларнака в первом раунде плей-офф Лиги конференций. Лидер УПЛ уже встречался с АЕК в этом сезоне – киприоты выбили СК Днепр из квалификации Лиги Европы. А осенью Ларнака обыграла Динамо в группе ЛЕ.

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Первая игра состоится 16 февраля следующего года, а ответный матч – 23 февраля. Днепряне были сеянными во время жеребьевки, поэтому будут иметь преимущество второго домашнего поединка (который состоится за границей, если Украина не победит в войне).

СК Днепр-1 вышел в стыковые матчи Лиги конференций, заняв второе место в группе с АЗ, Аполлоном и Вадуцом. Команда Александра Кучера получила приятный жребий, ведь могли выпасть Лацио или Брага.

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