Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Ліверпуль – Реал, жахіття для Мессі, Яремчук проти "своїх"
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів 2022/23. Вже на цій стадії відбудуться дві мегабитви.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:
РБ Лейпциг – Манчестер Сіті
Брюгге – Бенфіка
Ліверпуль – Реал Мадрид
Мілан – Тоттенхем
Айнтрахт – Наполі
Борусія Д – Челсі
Інтер – Порту
Баварія – ПСЖ
Крайні фіналісти Реал та Ліверпуль зустрінуться вже на старті плей-офф. "Червоні" спробують реваншуватися за болючі поразки у Києві та Парижі. Мессі та Ко після курйозного завершення групового етапу на другій сходинці доведеться боротися з вічним фаворитом – Баварією. А ось Роман Яремчук знову зіграє на Ештадіу да Луж. Брюгге українця поміряється силами з відкриттям турніру – Бенфікою.
Представники однієї національної асоціації у 1/8 фіналу перетнутися не могли. Те ж саме стосується команд, які зустрічалися на груповій стадії.
Сіяні команди матч-відповідь проведуть вдома.
Перші поєдинки відбудуться 14/15 та 21/22 лютого, а матчі-відповіді – 7/8 та 14/15 березня. Усі зустрічі розпочнуться о 22:00 за київським часом.
Найбільше представників у плей-офф мають Німеччина та Англія (по 4). Іспанія у поточному сезоні провалюється, в 1/8 зіграє лише чинний володар трофею – Реал.
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