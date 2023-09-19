Поки Шахтар страждав з Порту, Барселона приймала Антверпен. Чемпіони Іспанії та Бельгії набрали дуже хорошу форму, а крім того вони є конкурентами Шахтаря по групі Н. Саме тому було цікаво поглянути на їхній футбол в рамках ЛЧ.

Каталонці підходили до зустрічі, маючи чотири поспіль перемоги за плечима, причому на вихідних "блаугранас" розгромили Бетіс з рахунком 5:0. Хаві провів всього дві перестановки у складі – замість Торреса вийшов Рафінья, а в центрі поля Гюндоган замінив Ромеу. Канселу й Феліш, які шикарно проявили себе на вихідних, знову потрапили у старт.

Підопічних Марка Ван Боммела рекламували як доволі агресивний колектив, який працює від контролю м'яча й високо пресингує. Перша 10-хвилинка підтвердила цю тезу – бельгійці довели показник володіння до 59%, змувши каталонських фанів посвистувати. Був навіть епізод, у якому Янссен міг вийти віч-на-віч, однак тер Штеген випередив його. Та ще й переграв на дриблінгу.

Барселона в цей період нічим не відповідала, однак вже на 11-й хвилині господарі відкрили рахунок. Першим же ударом по воротах. Гюндоган відкрився між лініями, обігрався з Гаві та Лєвандовскі, після чого дав розрізну передачу на лівий край штрафного – туди влетів Феліш. Жоау хитнув захисника й бахнув під ближню стійку. 1:0!

Таким чином, португалець перервав свою 12-матчеву "суху серію" в матчах Ліги чемпіонів. А на 19-й хвилині він ще й допоміг забити другий гол. Феліш знову відкрився на лівому куті штрафного, прийняв проникний пас від Френкі й вирізав подачу на дальню стійку – Лєвандовскі ж замкнув. 2:0!

Таким чином, Роберт відзначився 100-м голом у єврокубках. Поляк став тільки третім футболістом у історії, якому вдалося підкорити цю планку – більше забивали тільки Мессі (132) та Роналду (145). Крім того, Лєвандовскі забив 33-й команді в Лізі чемпіонів, порівнявшись за цим показником із Раулем.

Не встигли бельгійці прийти до тями, як у їхні ворота влетів третій гол. І знову провалився правий край оборони Антверпена. Туди спокійно увійшов Бальде, який скинув м'яч Рафіньї, а бразилець хитнув захисника й виконав подачу – м'яч же рикошетом від Батайє влетів у ворота. 3:0... Вперше з 2008 року Барса забила три голи в ЛЧ до 22-ї хвилини.

Наприкінці першого тайму господарі могли й четвертий гол провести. Бальде отримав передачу на хід, увірвався до карного майданчика та пробив у ближню дев'ятку, однак поцілив у зовнішній бік сітки. Антверпен огризнувся атакою з пострілом Муї – той стріляв низом з лінії штрафного. Точно в руки тер Штегену.

Барселона продемонструвала фантастичну реалізацію, забивши тричі при п'яти ударах. Відпочивати команди відправились за розгромного рахунку, а вже через вісім хвилин по перерві він став ще більшим. Гол забив Гаві, який підхопив відскок в центрі штрафного, змістився лівіше й розстріляв ворота. 4:0!

Після цього Хаві зняв з пробігу Френкі та Гаві, кинувши у бій Лопеса та Ромеу. Марк Ван Боммел відповів потрійною заміною, але це аж ніяк не допомогло. Барселона продовжила створювати топ-моменти: на 66-й хвилині Канселу влетів на правий край карного майданчика й бахнув у ближній кут, змусивши Бюте переводити м'яч у каркас – а ще за кілька секунд господарі святкували "маніту"!

Героєм став Феліш, який замкнув подачу Рафіньї на дальню стійку. Жоау став лишень другим футболістом від початку сезону 2003/04, якому вдалося долучитись до трьох голів у першому матчі ЛЧ за Барселону. Рік тому такий же номер провернув Лєвандовскі.

Ще два голи міг організувати Ямал, який вийшов на 68-й хвилині. На 76-й він обіграв голкіпера й з гострого кута пробивав у порожні ворота (не влучив), а ще за хвилину вінгер усіх накрутив у штрафному та поцілив у захисника. Крім того, низку хороших атак запоров Лєвандовскі. Антверпен же огризнувся кількома атаками, навіть змусивши тер Штегена рятувати – втім, моменти пройшли з офсайдів.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони з рахунку 5:0. Другу поспіль. Суперникам каталонців по групі Н не позаздриш.