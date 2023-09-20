Барселона зім'яла гостей ще до середини першого тайму. Партнерів повів за собою Феліш, який забив сам і елегантно асистував Лєвандовскі. Для поляка це був 100 гол в рамках ЛЧ – раніше таким могли похизуватись лише Мессі (132) та Роналду (145). Антверпен у відчаї вразив власні ворота. Батай підправив простріл Рафіньї за комірець кіперу.

Барселона знищила Антверпен, знову забивши 5 голів – чергове шоу Феліша, Лєвандовскі увійшов до клубу Мессі та Роналду

Після перерви побиття тривало. Гаві вліпив у ближню дев'ятку, а Феліш довів індивідуальну статистику до 2+1. Барселона з першого матчу залякує суперників по групі Н, серед яких і Шахтар.