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Ліга Європи, жеребкування: Динамо дізналось суперників у груповому турнірі

14:39 10619 Читать на русском
Ліга Європи, жеребкування: Динамо дізналось суперників у груповому турнірі
Результати жеребкування ЛЄ 2019/20 – хто суперники Динамо

УЄФА провів жеребкування групового етапу ЛЄ 2019/20. Київське Динамо потрапило у групу В.

Сьогодні, 30 серпня, в Монако відбулося жеребкування груп Ліги Європи. Київське Динамо потрапило в компанію таких команд: Копенгаген, Мальме та Лугано.

Ліга Європи 2019/20, онлайн-трансляція і результати жеребкування групового турніру

Матч першого туру команда Михайличенка зіграє 19-го вересня. Завершиться груповий турнір ЛЄ 12-го грудня. Фінал прийматиме польський стадіон Гданськ 27-го травня 2020-го року.

До слова, минулого сезону Динамо вийшло у плей-оф Ліги Європи з першого місця і вибув з турніру від Челсі у 1/8 фіналу.

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Динамо Динамо Головне Ліга Європи жеребкування Жеребкування ЛЄ
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