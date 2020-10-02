Суперник Зорі назвав головного фаворита групи Ліги Європи
Голкіпер АЕКа Панайотіс Цидотас прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги Європи, де одним із суперників грецького клубу стане луганська Зоря.
"Для нас було дуже важливо повернутися в європейський футбол після річної паузи. Лестер – фаворит у нашій групі, але всі матчі будуть однаково важкими. У сучасному футболі не варто ризикувати з недооцінкою суперників", – наводить слова Цидотаса офіційний сайт УЄФА.
Генеральний директор Зорі зухвало оцінив шанси луганців на вихід з групи Ліги Європи
Зазначимо, суперниками луганців у групі G стали Брага, Лестер та АЕК, у складі якого виступають Дмитро Чигринський та Євген Шахов.
Нагадаємо, Зоря – єдина команда, яка представить Україну в групі Ліги Європи. Луганці потрапили до цієї стадії напряму, завдяки третьому місці в УПЛ 2019/20. Колос та Десна брали участь у кваліфікації, проте вилетіли від Рієки та Вольфсбурга відповідно.
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