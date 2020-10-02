"Для нас було дуже важливо повернутися в європейський футбол після річної паузи. Лестер – фаворит у нашій групі, але всі матчі будуть однаково важкими. У сучасному футболі не варто ризикувати з недооцінкою суперників", – наводить слова Цидотаса офіційний сайт УЄФА.

Генеральний директор Зорі зухвало оцінив шанси луганців на вихід з групи Ліги Європи

Зазначимо, суперниками луганців у групі G стали Брага, Лестер та АЕК, у складі якого виступають Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

Нагадаємо, Зоря – єдина команда, яка представить Україну в групі Ліги Європи. Луганці потрапили до цієї стадії напряму, завдяки третьому місці в УПЛ 2019/20. Колос та Десна брали участь у кваліфікації, проте вилетіли від Рієки та Вольфсбурга відповідно.

Усі результати жеребкування ЛЄ – Зоря, Кравець, Чеберко та інші українці отримали суперників