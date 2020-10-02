"Для нас было очень важно вернуться в европейский футбол после летней паузы. Лестер – фаворит в нашей группе, но все матчи будут одинаково тяжелыми. В современном футболе не стоит рисковать с недооценкой соперников", – приводит слова Цидотаса официальный сайт УЕФА.

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Отметим, соперниками луганчан в группе G стали Брага, Лестер и АЕК, в составе которого выступают Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

Напомним, Заря – единственная команда, которая представит Украину в группе Лиги Европы. Луганчане попали в эту стадию напрямую, благодаря третьему месту в УПЛ 2019/20. Колос и Десна участвовали в квалификации, однако вылетели от Риеки и Вольфсбурга соответственно.

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