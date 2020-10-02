Соперник Зари назвал главного фаворита группы Лиги Европы
Голкипер АЕКа Панайотис Цидотас прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы, где одним из соперников греческого клуба станет луганская Заря.
"Для нас было очень важно вернуться в европейский футбол после летней паузы. Лестер – фаворит в нашей группе, но все матчи будут одинаково тяжелыми. В современном футболе не стоит рисковать с недооценкой соперников", – приводит слова Цидотаса официальный сайт УЕФА.
Генеральный директор Зари дерзко оценил шансы луганчан на выход из группы Лиги Европы
Отметим, соперниками луганчан в группе G стали Брага, Лестер и АЕК, в составе которого выступают Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.
Напомним, Заря – единственная команда, которая представит Украину в группе Лиги Европы. Луганчане попали в эту стадию напрямую, благодаря третьему месту в УПЛ 2019/20. Колос и Десна участвовали в квалификации, однако вылетели от Риеки и Вольфсбурга соответственно.
Все результаты жеребьевки ЛЕ – Заря получила в соперники сенсацию АПЛ, украинцев и старых знакомых