Жіноча Ліга чемпіонів, 4 тур

Брейдаблік – Житлобуд-1 – 0:2

Голи: Шевчук, 42, Овдійчук, 74

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Карма українських команд у цьогорічній Лізі чемпіонів не оминула і Житлобуд-1. Харків'янки підійшли до звітного матчу без забитих м'ячів, хоча позаду вже половина групового етапу. Слідом за прикрою мінімальною поразкою від Реала був розгром від ПСЖ (0:5) – однією з найсильніших жіночих команд континенту. Домашня ж зустріч з Брейдаблік завершилася без голів.

Ісландки опинилися у схожій ситуації. Вони навіть пропустили більше, тому перебували на останній сходинці в таблиці групи B. Сьогодні, можливо, була остання нагода розжитися очками. Попереду знову матчі з грандами. До того ж господарки розраховували на допомогу не лише домашніх трибун на стадіоні Коупавогюрвеллюр. Головне – це газон. Штучне покриття неабияк турбувало українок, про що вони говорили у передматчевих коментарях.

Вже перші хвилини показали, що побоювання не були марними. На синтетичній траві м'яч зовсім інакше відскакує та рухається з іншою швидкістю. Дощ лише додав футболісткам проблем із адаптацією до умов. Харків'янки непогано тримали м'яч та регулярно діставалися до чужого штрафного. А от із передачами на загострення були проблеми. Вони щораз виходили засильними, і адресатки банально за ними не встигали.

Господарки, напевне звиклі до подібних умов, намагалися нічого не вигадувати. Перехоплення – дві-три вертикальні передачі – удар. Відтак Брейдаблік на старті матчу був не просто гострішим, а цілком міг відкривати рахунок. На щастя, голкіперка Житлобуд-1 відчайдушно відводила загрозу від власних воріт. Навіть якщо це загрожувало травмою. Як от у моменті з жорстким зіткненням із Антонсдоттір. Ісландці після цього понад хвилину надавали допомогу.

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Приблизно півгодини українки витратили на остаточну адаптацію. Далі на полі була одна команда – Житлобуд-1. Харків'янки перестали часто втрачати м'яч, швидше повертали собі володіння, а головне – почали створювати реальну загрозу. На 40-й хвилині повинна була забивати Садікоглу. Однак туркеня не встигла проштовхнути м'яч повз голкіперку. Буквально через кілька атак гості таки свого досягли. Все зробила Овдійчук. Ольга підхопила м'яч біля центральної лінії, промчала правим флангом і вирізала розкішну передачу на дальній кут воротарського. Там залишалося лише добити м'яч у сітку, з чим бездоганно впоралася Юлія Шевчук. Дебютний гол Житлобуд-1 у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

Вочевидь, наставник Бейдаблік у перерві не гаяв часу дарма. На другу половину господарки вийшли із наміром щонайменше відігратися. Харків'янкам довелося витримати справжній штурм, який тривав хвилин десять. Захисти з помітними проблемами, але все ж таки вистояв.

Далі, як і в першому таймі, ініціатива перейшла до Житлобуд-1. Наші футболісти знову ж зробили не на кількість моментів, а на їхню якість. Класний момент після флангової атаки був у Овдійчук, яка занадто довго шукала потрібний момент для удару. Ісландки відбилися. Згодом Бейдаблік врятувала лише пильність арбітринь. Шевчук на дальній стійці замкнула простріл від Бойченко. У офсайд потрапила Юлія. Її протести були марними, адже арбітри ухвалили вірне рішення.

Здавалося, після такого ісландки повинні б діяти уважніше. Але ж як тоді відіграватися? До завершення матчу залишалося все менше часу, тому й в атаку господарки йшли все масованіше. Подібні дії неминуче призводять до дір в обороні. Саме такою і скористалися українки. Дальній пас у напрямку Овдійчук. Ольга виграє позицію у захисниці і з-за меж штрафного класним ударом у дальню дев'ятку обводить голкіперку. 2:0! Дуже серйозна заявка на перемогу.

Схоже, футболістки вирішили не звертати увагу на рахунок. Харків'янки не стали обороняти здобутий результат, а ісландки неслися вперед у надіях відігратися. Атака на атаку. Момент на момент. У завершальні 15-хвилин віддати комусь перевагу було складно. В українок Юлія Шевчук знову отримала шанс оформити дубль. Знову офсайд. Господарок принаймні у двох моментах зупинила лише голкіперка. Дуже класні сейви від Гамзе Яман. Безкомпромісна боротьба до останніх хвилин, але рахунок так і не змінився.

Житлобуд-1 забив перші голи у цій Лізі чемпіонів і здобув першу перемогу. Тепер у активі харків'янок чотири очки та слабка надія на плей-офф. Якщо сьогодні Реал програє ПСЖ (що дуже ймовірно) та через три тижні не зможе перемогти в Ісландії (шанси на це не такі великі, але подібний сценарій цілком реальний), то все вирішуватиметься у останньому турі в очному матчі української та іспанської команди. Або ж Житлобуду-1, щоб ні від кого не залежати, потрібно 8 грудня обіграти ПСЖ.

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