Литва звільнила головного тренера – вона зіграє з Україною у відборі на Євро-2020

Головний тренер збірної Литви Едгарас Янкаускас покинув свою посаду.

"Ми хочемо подякувати Едгарасу та його штабу за професійне ставлення до роботи і відданість, які вони показали як тренери команди. Ми бажаємо їм успіхів у подальшій кар'єрі", – цитує президента Федерації футболу Литви Томаса Данілевічюса прес-служба організації.

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Зазначається, що сторони домовилися про припинення співпраці за взаємною згодою. Федерація футболу Литви вже почала пошук нового головного тренера.



Янкаускас очолював збірну Литви з січня 2016 року. Під його керівництвом команда провела 29 матчів, у яких здобула три перемоги, п’ять разів зіграла внічию та 21 матч програла.

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У групі С4 Ліги націй литовці зайняли останнє місце з нулем набраних очок і вилетіли в дивізіон D.