"Ми знали, наскільки важкою буде зустріч. Команда грала добре, повели в рахунку, але індивідуальними діями Барселоні вдалося зрівняти. Тепер ми повинні продовжувати працювати, налаштуватися на домашню гру, щоб пройти кваліфікацію.

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Ми створили моменти, але змогли забити лише один гол каталонцям. Повинні продовжувати працювати, у нас є ще гра чемпіонату до Ліги чемпіонів. Потрібно зосередитися на кожному матчі, наполегливо працювати, і проти Шахтаря це будуть три дуже важливі очки для нас", – цитує нападника A bola.

Нагадаємо, що Шахтар та Порту мають рівну кількість очок – по дев'ять. Саме в очній зустрічі команди вирішать долю другої путівки в плей-офф Ліги чемпіонів. "Гірникам" потрібна лише перемогу, оскільки "дракони" випереджають їх за додатковими показниками. А Порту влаштує і нічийний результат з Шахтарем.

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