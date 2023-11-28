"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про перемогу Шахтаря над Антверпеном.

Швидкий гол став вирішальним

Шахтар обіграв Барселону та зробив заявку на плей-офф. Сьогодні "гірники" вперше у цьому сезоні підійшли до матчу Ліги чемпіонів у статусі фаворита. Команда Маріно Пушіча підтвердила прогнози швидким голом у ворота Антверпена. Шахтар чудово розіграв стандарт – Матвієнко головою замкнув подачу Зубкова зі штрафного.

Шахтар – Антверпен – відео гола

У Шахтаря було два варіанти розвитку атак. Українці короткими перепасовками витягували суперника в пресинг, після чого відразу переходили на чужу половину. Перший спосіб: закидання у вільну зону на прудкого Невертона. Другий спосіб: різка зміна вектора атак від Судакова, який хорошими передачами знаходив Зубкова.

І все ж ефективності цим атакам не вистачало. Невертона накривали, а на простріли Гочолеішвілі ніхто не відгукувався. Наступного моменту довелося чекати до кінця першого тайму. Сікан і Криськів вивели на удар Невертона – потягнув голкіпер. А добивання Судакова було неточним.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.

Будь на стороні переможців вже сьогодні! HLIBNY DAR – там, де твій дім.

Антверпен грав на рівних, але Шахтар був ефективнішим

Ранній гол не можна назвати випадковим, але українцям пощастило, адже гра була рівною. Антверпен атакував навіть гостріше, ловлячи Шахтар на перехідних фазах. Після втрат чемпіони України не завжди встигали зорієнтуватися та перекрити зони – гості часто заходити у штрафний майданчик.

Конопля травмований, у Ракицького також проблеми зі здоров'ям, тому грузинські захисники були безальтернативними на флангах. На них постійно здійснювався тиск від Муї та Баліквіші. Під час переходу з атаки в оборону їм не вистачало підстраховки партнерів.

Антверпен організував низку хороших атак, але, на щастя, не довів їх до ударів. Внаслідок помилки Судакова чудовий шанс мав Янссен – удар нейтралізував Азаров. Бельгійці перевантажили фланг Іраклі та вивели на гольову позицію Баліквішу – той не розпорядився своїм шансом.

Кінчики пальців відібрали два шедеври

У другому таймі продовжилася яскрава гра з моментами в обох команд. Антверпен посилив тиск на фланги ще більше та змусив оборону Шахтаря грати на відбій. Янссен знаходив можливості пробити по воротах і претендував на пенальті.

Донеччани відповіли гарними атаками, в яких ключові паси на загострення віддавав Зубков. Шахтар мав дві схожі нагоди, щоб красиво подвоїти перевагу. Азаров і Степаненко з-за меж штрафного майданчика гарматними ударами пробили під поперечину. Обидва постріли дивом дістав голкіпер і кінчиками пальців перевів м'яч у каркас воріт.

Марк ван Боммель через проблеми зі складом не мав особливих можливостей підсилити гру. Антверпен, втім, все одно знайшов сили для штурму. Шахтарю довелося відбиватися та нервувати, але команда Маріно Пушіча втримала перемогу. На останніх секундах Зубков і Бондаренко вирвалися в контратаку, а Артем дивом не забив.

Різник – гарант впевненості, "сухих" воріт і перемоги

Персонально хочеться виділити трьох "гірників". Окрім Судакова, звичайно. Георгій – найкращий гравець команди, який абсолютно не губиться на рівні Ліги чемпіонів. Можна говорити про менш очевидних героїв: Дмитра Різника, Олександра Зубкова та Данила Сікана. З Олександром все очевидно: асист, 4 паси під удар, 63% виграної боротьби, а ще три відбирання.

Різник стабільно рятував Шахтар після складних ударів Муї та Баліквіші. Антверпен награв на гол, але Дмитро вберіг від 1,7 пропущеного гола відповідно до системи xGOT. Захоплюють навіть не стільки сейви на лінії, як впевнена гра на виходах. Голкіпер "гірників" дуже круто перехоплював м'ячі в партері та контролював повітря. І не варто забувати про допомогу команді у виході з оборони (8 з 12 точних дальніх передач).

Сікан створив масу проблем бельгійському захисту. 22-річний форвард з дивовижною регулярністю чіплявся за м'яч. Три виграні верхові дуелі, три зароблені фоли. Данило знаходив правильні позиції та м'яч відкидав партнерам. Йому не відмовиш у вмінні зіграти тонко та ефективно.

Шахтар переміг, набрав 9 очок і зрівнявся з Барселоною та Порту. У конкурентів ще є очний матч у запасі. "Гірники" гарантували собі євровесну – третє місце та плей-офф Ліги Європи вже в кишені. Але є шанс зачепитися за плей-офф Ліги чемпіонів. В останньому турі чемпіони України зіграють з Порту.