Кубок португальской лиги, группа D, 2-й тур

Эшторил – Порту – 3:1

Голы: Кассиано, 22, Гуитане, 90+1, Карлуш, 90+5 – Эдуардо Пепе, 34

Порту сыграл в Кубке лиги свой дебютный матч, но одного поражения "драконам" хватило, чтобы вылететь из турнира. Для Эшторила этот матч стал уже вторым в группе D – соперник Порту набрал 6 очков и досрочно стал победителем группы D, выйдя тем самым в полуфинал турнира.

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Сержиу Консейсау понадеялся на резервистов, но запасные игроки не справились с задачей – Эшторил дожал "драконов" в самой концовке, второй и третий мячи хозяева забили уже в компенсированное время. Порту смог лишь раз поразить ворота соперника – на 34-й минуте отличился Эдуардо Пепе.

Таким образом, команде Консейсау не удалось защитить трофей, который команда выиграла в прошлом сезоне впервые в своей истории. В субботу, 9 декабря Порту сыграет матч 13-го тура чемпионата Португалии с Каса Пиа, а в среду, 13-го декабря примет на своём поле Шахтёр в Лиге чемпионов.

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