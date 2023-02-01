Ренн підсилився аж двома гравцями. Джед Спенс перебрався з Тоттенхема на правах оренди до кінця поточного сезону, а Ібрагім Салах на повноцінній основі приєднався із Гента, поставивши підпис під угодою до 2027 року.

Зієш прибув у ПСЖ, але його трансфер зірвався в останню мить – винен Челсі

"Червоно-чорні" продали Камалдіна Сулемана в Саутгемптон й заробили на його продажі 25 мільйонів євро, інформує прес-служба "святих". 20-річний ганець підписав контракт до літа 2027-го й отримав завдання допомогти зі збереженням прописки в АПЛ, за що бореться і Евертон Миколенка.

Нагадаємо, підопічні Бруно Женезіо гратимуть із Шахтарем у плей-офф Ліги Європи. Матчі заплановані на 16 та 23 лютого.

Трансферний дедлайн, зима 2023: Забарний і 2 українці закордоном, рекордна бомба від Челсі та курйоз