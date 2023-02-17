Футболісти Ренна були змушені затриматися в Польщі до ранку.

Шахтар в четвер здобув перемогу над Ренном в Лізі Європи (2:1). На цьому невдачі французького клубу не скінчилися. Ренн був змушений змінити свої плани щодо повернення додому. Про це повідомив RMC Sport.

Шахтар – Ренн – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Уряд Франції має ухвалити нову пенсійну реформу, яка не задовольняє населення країни. Працівники аеропорту Ренна намітили страйк, тому рейси перенесли на наступний день. Це стосувалось також і фанатів клубу, яким довелося відправитися спочатку в Гавр, а потім добиратися автобусом.

Нагадаємо, що підопічні Женезіо програли вп’яте за останні шість ігор. Наступний матч Ренн проведе в Лізі 1 проти Клермона 19 лютого.

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