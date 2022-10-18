Фенербахче на виїзді розгромив Анкарагюджю у матчі 10-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Чемпіонат Туреччини 2022/23, 10-й тур

Анкарагюджю – Фенербахче – 0:3

Голи: Батшуаї, 3, Кахведжі, 25, Дієго Россі, 90+1

Батшуаї вже на 3 хвилині вивів "канарок" вперед у рахунок, випередивши голкіпера. Кахведжі подвоїв перевагу Фенербахче ще до перерви – Ірфан пробив з-за меж штрафного, а голкіпер примудрився пропустити м'яч поміж ніг. Дієго Россі під завісу зустрічі поставив крапку в поєдинку.

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Таким чином, Фенербахче набрав 20 очок після 9 турів та залишився другим – "канарки" мають гру в запасі та відстають на одне очко від Адана Демірспора.