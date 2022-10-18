Фенербахче на выезде разгромил Анкарагюджю в матче 10 тура чемпионата Турции. Читайте отчет о матче Футбол 24.

Чемпионат Турции 2022/23, 10-й тур

Анкарагюджю – Фенербахче – 0:3

Голы: Батшуаи, 3, Кахведжи, 25, Диего Росси, 90+1

Батшуаи уже на 3 минуте вывел "канарок" вперед в счет, опередив голкипера. Кахведжи удвоил преимущество Фенербахче еще до перерыва – Ирфан пробил из-за пределов штрафной, а голкипер умудрился пропустить мяч между ног. Диего Росси под занавес встречи поставил точку в поединке.

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Таким образом, Фенербахче набрал 20 очков после 9 туров и остался вторым – "канарейки" имеют игру в запасе и отстают на одно очко от Адана Демирспора.