Суперник Динамо Яблонец програв останній команді чемпіонату Чехії

Яблонец, який є суперником київського Динамо в Лізі Європи, у матчі чемпіонату Чехії на виїзді поступився аутсайдеру Карвіні (1:2).

Чемпіонат Чехії 2018/19, 18 тур

Карвіна – Яблонец – 2:1

Голи: Вагнер, 9, Губа, 67 – Холес, 25

У 18 турі чемпіонату Чехії Карвіна вдома приймала Яблонец. У першому таймі команди обмінялись голами, відзначились Вагнер та Холес.

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У другій половині зустрічі суперник київського Динамо пропустив вирішальний гол. На 67-й хвилині відзначився півзахисник Давід Губа.

Яблонец після 18 турів перебуває на 3 сходинці в турнірній таблиці і має 33 очки. 13 грудня чеська команда зіграє свій прощальний матч у Лізі Європи на виїзді проти київського Динамо.

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