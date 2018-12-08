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Яблонец скасував поїздку своїх вболівальників на матч проти Динамо – відомі причини

14:09 737 Читать на русском
Яблонец скасував поїздку своїх вболівальників на матч проти Динамо – відомі причини
Вболівальники ФК Яблонец / Фото з соцмереж

Яблонец залишиться без підтримки в заключному матчі групового етапу Ліги Європи проти Динамо.

Яблонець змушений був скасувати виїзд фанатів в Київ клубним автобусом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Причина банальна – клуб не зміг зібрати мінімальну кількість охочих, а саме 35 людей. Варто відзначити, така поїздка пропонувалась чеським вболівальникам за 2 тисячі крон (близько 2 тисячі 450 грн).

В якості компенсації, клуб пообіцяв вболівальникам безкоштовні квитки на гостьовий сектор НСК Олімпійський, якщо фанати зможуть добратись до Києва самостійно.

Нагадаємо, поєдинок ЛЄ Яблонец – Динамо відбудеться 13 грудня, початок о 19:55.

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Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

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Яблонец Яблонец Ліга Європи Динамо - Яблонєц
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