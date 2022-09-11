АЕК Ларнака на мажорній ноті підходить до протистояння з командою Мірчі Луческу.

Чемпіонат Кіпру, 3 тур

АЕК Ларнака – Неа Саламіна – 1:0

Гол: Ойєр, 45+1

Суперником АЕКа перед грою з киянами стала команда Неа Саламіна – новачок елітного дивізіону, який, однак, стартував у чемпіонаті краще за команду з Ларнаки.

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Долю гри вирішив єдиний гол, забитий у компенсований до першого тайму час. 1:0 – АЕК, який раніше вибив СК Дніпро-1 з Ліги Європи, здобув першу перемогу у внутрішній першості. Команда набрала 4 очки і посідає 7 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, вже 15 вересня кіпрська команда зіграє з Динамо в другому турі Ліги Європи. Поєдинок у Кракові стартує о 22:00. В першому турі обидві команди зазнали поразок – кияни поступилися Фенербахче, а АЕК програв Ренну.

Цікаво, що Динамо кількома годинами раніше теж вперше виграло в чемпіонаті. Підопічні Мірчі Луческу обіграли Львів.

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