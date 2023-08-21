Бешикташ вкотре підтвердив, що турецькі футбольні клуби не думають про репутацію в очах міжнародної спільноти.

"Чорні орли" офіційно оголосили про трансфер півзахисника Бахтіяра Зайнутдінова з московського ЦСКА.

Іспанський клуб профінансував війну проти України, підписавши гравця з Росії – баски не цураються працювати з окупантами

Transfermarkt розкриває деталі угоди – 4,5 млн євро компенсації для російського клубу і 4-річний контракт для гравця. Зайнутдінов побив свій же рекорд, знову ставши найдорожчим казахським футболістом в історії. Поведінка Бешикташа вже нікого не дивує – турецькі гранди безтурботно виступають у товариських турнірах на Росії, співпрацюють з тамтешніми спонсорами і клубами, фінансуючи війну проти України.

Динамо матиме чудовий шанс провчити "чорних орлів". 24 і 31 серпня кияни зіграють проти Бешикташа матчі в рамках плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.

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