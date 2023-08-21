Бешикташ еще раз подтвердил, что турецкие футбольные клубы не думают о репутации в глазах международного сообщества.

"Черные орлы" официально объявили о трансфере полузащитника Бахтияра Зайнутдинова из московского ЦСКА.

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Transfermarkt раскрывает детали сделки – 4,5 млн евро компенсации для российского клуба и 4-летний контракт для игрока. Зайнутдинов побил свой же рекорд, снова став самым дорогим казахским футболистом в истории. Поведение Бешикташа уже никого не удивляет – турецкие гранды беззаботно выступают в товарищеских турнирах на России, сотрудничают со спонсорами и клубами, финансируя войну против Украины.

У Динамо будет отличный шанс проучить "черных орлов". 24 и 31 августа киевляне сыграют против Бешикташа матчи в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций.

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