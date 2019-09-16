Суперник Динамо Копенгаген поступився Хобро

У матчі 9 туру данської Суперліги Копенгаген на виїзді поступився середняку Хобро.

Данія. Суперліга, 9 тур

Хобро – Копенгаген – 2:1

Голи: Крістоферсен, 4, Саббі, 13 – Сантос, 25

Святченко голом допоміг Мітьюлланду розгромити Люнгбю, Есб'єрг з Яковенком без шансів програв Раннерсу

Копенгаген, який є суперником київського Динамо у груповому етапі Ліги Європи, у 9 турі данської Суперліги на виїзді зустрівся з Хобро. Усе вирішилось у перші 25 хвилин зустрічі.

Спочатку господарі провели швидку атаку і скористались виходом голкіпера столичної команди, і Крістоферсен замкнув подачу до штрафного майданчика. Через 9 хвилин Саббі також головою подвоїв перевагу Хобро. Гості відповіли лише м'ячем престижу у виконанні Сантоса, який реалізував вихід один на один.

Копенгаген набрав 21 очко і перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці, поступаючись лідеру Мітьюлланду 4 пункти. Саме з командою Довбика та Святченка столична команда зіграє на рідному стадіоні Паркен у наступному турі. Матч відбудеться 22 вересня о 19:00 за київським часом.