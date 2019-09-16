toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЗАРЯ

Соперник Динамо Копенгаген уступил Хобро

06:30 24 Читати українською
Соперник Динамо Копенгаген уступил Хобро
Копенгаген / ФК Копенгаген

В матче 9 тура датской Суперлиги Копенгаген на выезде уступил середняку Хобро.

Дания. Суперлига, 9 тур

Хобро – Копенгаген – 2:1

Голы: Кристоферсен, 4, Сабби, 13 – Сантос, 25

Святченко голом помог Митьюлланду разгромить Люнгбю, Эсбьерг с Яковенко без шансов проиграл Раннерсу

Копенгаген, который является соперником киевского Динамо в групповом этапе Лиги Европы, в 9 туре датской Суперлиги на выезде встретился с Хобро. Все решилось в первые 25 минут встречи.

Сначала хозяева провели быструю атаку и воспользовались выходом голкипера столичной команды, и Кристоферсен замкнул подачу в штрафную. Через 9 минут Сабби также головой удвоил преимущество Хобро. Гости ответили лишь мячом престижа в исполнении Сантоса, который реализовал выход один на один.

Копенгаген набрал 21 очко и находится на 2 позиции в турнирной таблице, уступая лидеру Митьюлланду 4 пункта. Именно с командой Святченко столичная команда сыграет на родном стадионе Паркен в следующем туре. Матч состоится 22 сентября в 19:00 по киевскому времени.

blog_ava
Гол Пйонтека и два грубых удаления в видеообзоре матча Верона – Милан – 0:1
00:56
89
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мир Копенгаген Копенгаген Хобро Хобро
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
35
мин
Торино
21:45
Лечче
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук