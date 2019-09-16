Соперник Динамо Копенгаген уступил Хобро

В матче 9 тура датской Суперлиги Копенгаген на выезде уступил середняку Хобро.

Дания. Суперлига, 9 тур

Хобро – Копенгаген – 2:1

Голы: Кристоферсен, 4, Сабби, 13 – Сантос, 25

Святченко голом помог Митьюлланду разгромить Люнгбю, Эсбьерг с Яковенко без шансов проиграл Раннерсу

Копенгаген, который является соперником киевского Динамо в групповом этапе Лиги Европы, в 9 туре датской Суперлиги на выезде встретился с Хобро. Все решилось в первые 25 минут встречи.

Сначала хозяева провели быструю атаку и воспользовались выходом голкипера столичной команды, и Кристоферсен замкнул подачу в штрафную. Через 9 минут Сабби также головой удвоил преимущество Хобро. Гости ответили лишь мячом престижа в исполнении Сантоса, который реализовал выход один на один.

Копенгаген набрал 21 очко и находится на 2 позиции в турнирной таблице, уступая лидеру Митьюлланду 4 пункта. Именно с командой Святченко столичная команда сыграет на родном стадионе Паркен в следующем туре. Матч состоится 22 сентября в 19:00 по киевскому времени.