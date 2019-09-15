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Святченко голом допоміг Мітьюлланду розгромити Люнгбю, Есб'єрг з Яковенком без шансів програв Раннерсу

17:56 12 Читать на русском
Святченко голом допоміг Мітьюлланду розгромити Люнгбю, Есб'єрг з Яковенком без шансів програв Раннерсу
Ерік Святченко (праворуч) / ФК Мітьюлланд

У матчі 9 туру данської Суперліги Ерік Святченко забив за Мітьюлланд і допоміг розбити Люнгбю, тоді як Юрій Яковенко разом з Есб'єргом був принижений Раннерсом.

Данія. Суперліга, 9 тур

Люнгбю – Мітьюлланд – 0:3

Голи: Мабіль, 29, Андерсон, 55, Святченко, 67

Есб'єрг – Раннерс – 0:3

Голи: Копплін, 45, Рііс, 52, Ромер, 58

Вилучення: Остін, 64 (Есб'єрг)

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У матчі 9 туру данської Суперліги Мітьюлланд завітав у гості до Люнгбю. Артем Довбик опинився поза заявкою, тоді як Ерік Святченко з'явився зі стартових хвилин. Саме данець українського походження став одним з головних героїв зустрічі, вдало замкнувши головою подачу з кутового.

Мітьюлланд після 9 турів набрав 25 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю, тоді як Люнгбю має 9 пунктів і перебуває на 12 позиції.

А от інший українець Юрій Яковенко не може похвалитись успіхом своєї команди. Він вийшов у старті, а Есб'єрг вдома згорів Раннерсу, ще й завершивши поєдинок вдесятьох. У команди Яковенка передостання 13 позиція і 5 очок, а Раннерс посідає 7 сходинку, набравши 11 пунктів.

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