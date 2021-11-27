Матч Белененсеш – Бенфіка розпочався із абсурдними складами. У складі господарів вийшло лише 9 гравців, а на лаві для запасних не опинилось жодного футболіста.

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Причиною став спалах COVID-19, через що більшість гравців основи не змогли вийти на поле. Цікаво, що на полі у складі Белененсеша вийшли одразу двоє номінальних голкіперів.

Додамо, що Роман Яремчук не потрапив до стартового складу Бенфіки, але може вийти на поле на заміну. У разі перемоги "орли" очолять турнірну таблицю чемпіонату, а Белененсеш наразі перебуває у зоні вильоту.

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