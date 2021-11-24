"Це був хороший матч, якщо говорити про оборону. Не можна заперечувати, що за 94 хвилини Барселона створила кілька перспективних моментів. Наприкінці ж, коли момент був у нас, Барселона у воротах навіть не мала голкіпера. Я треную 30 років і ніколи такого не бачив. На жаль, це сталося зі мною та з Бенфікою.

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Ми їдемо звідси з результатом, який залишає нам можливість мріяти, але тепер ми не залежимо від себе. Я постійно повторюю те саме: "Барселона – одна з найкращих команд у світі, а ми боремося з нею за місце у плей-офф". Це має викликати гордість у вболівальників, гравців та тренера – сьогодні ми були на одному рівні з великою командою", – цитує Жезуша прес-служба УЄФА.

До слова, після нічиєї на Камп Ноу обидві команди зберігають шанси на плей-офф. В останньому турі Барселона, яка має на два очки більше, зіграє з Баварією, а Бенфіка прийматиме Динамо.

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