Матч Белененсеш – Бенфика начался с абсурдными составами. В составе хозяев вышло всего 9 игроков, а на скамейке для запасных не оказалось ни одного футболиста.

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Причиной стала вспышка COVID-19, из-за чего большинство игроков основы не смогли выйти на поле. Интересно, что на поле в составе Белененсеша вышли сразу два номинальных голкипера.

Добавим, что Роман Яремчук не попал в стартовый состав Бенфики, но может выйти на поле на замену. В случае победы "орлы" возглавят турнирную таблицу чемпионата, а Белененсеш находится в зоне вылета.

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