Суперкомп'ютер визначив ім'я найкращого гравця планети

Професори університету KU Leuven і фахівці SciSports за допомогою суперкомп'ютера визначили, хто є найкращим футболістом світу – нападник Барселони Ліонель Мессі чи форвард Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Цінність футболіста часто визначається голами і передачами. Однак гол – це рідкісна подія, оскільки в матчі, за оцінками, в середньому відбувається 1600 дій. Наша модель розглядає кожну дію – голи, паси, удари, розраховує їх цінність.

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У перші сезони результати Мессі і Роналду дуже близькими один до одного. З сезону 2015/16 Мессі почав перевершувати свого одвічного суперника. Ми бачимо компроміс з більшістю футболістів: або вони роблять багато дій з меншою цінністю, або у вас є гравці, які з меншою ймовірністю б'ють по м'ячу, але суттєво впливають на результат.

Це типово для нападників, таких як Харрі Кейн, Мохамед Салах і Кріштіану Роналду. Мессі ж є винятковим в тому, що у нього дуже велика кількість дій з м'ячем, і вони мають високу цінність", – прокоментував даний експеримент професор Джессі Девіс виданню Sporza.be.

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