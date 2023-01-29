"Дружити ми почали давно, я знаю його з 10 років. Завжди нормально спілкувалися, але більше почали з років 15-16, коли я потрапив до Шахтаря U-19. З того моменту завжди жили разом в кімнаті. Вже спілкуємося сім'ями.

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Сумую за ним. Після його переходу в Челсі ми спілкувалися та переписувалися, але я розумію, що в нього зараз дуже мало часу. Напевно, йому зараз багато хто пише. Він адаптується до нового життя, країни та команди. Це дуже високий рівень. Навантаження, напевно, інші. Матчі на вищому рівні. Тому я зараз намагаюсь не турбувати його. Подзвоню, коли в нього буде більше часу.

Про його враження говорити важко. Думаю, він почуває себе комфортно. Команда дуже добре прийняла його. Він розказував, що йому писав Сесар Аспілікуета: "Якщо буде потрібна якась допомога – без питань, звертайся". Вся команда та вболівальники привітали його з переходом. Думаю, в нього має все вийти в Челсі. Всі його дуже підтримують та знають, наскільки він сильний гравець. Все в його руках, ногах та голові", – сказав Судаков у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, Мудрик перейшов у Челсі 15 січня і вже встиг феєрично дебютувати за "синіх" у матчі проти Ліверпуля.

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