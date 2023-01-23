"Я побачив дуже зосередженого хлопця з великою рішучістю та великими амбіціями. Це була його перша гра з листопада, він провів 35 хвилин на Енфілді. Не найлегший дебют, але я думаю, що він блискуче впорався.

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Гравці не встановлюють ціни, це ринок. На ринку тобі доводиться конкурувати з іншими, щоб отримати гравця, тому я не думаю, що це повинно тиснути на нього. Він просто має продовжувати самовиражатися так, як робив це до цього. Приємно бачити його енергію, він буде дуже важливим гравцем", – цитує Аспілікуету Standard Evening.

Нагадаємо, Грем Поттер випустив Михайла на поле у другому таймі матчу з Ліверпулем. 22-річний українець створив кілька небезпечних моментів і отримав хорошу пресу.

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