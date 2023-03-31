"Сумую за хорошими часами": дружина Маліновського опублікувала фото з Шевченком
Роксана Маліновська, дружина хавбека Марселя та збірної України, з теплотою згадує 2021 рік.
У сторіс Instagram жінка опублікувала фото Руслана Маліновського та Андрія Шевченка. "Я сумую за тими хорошими часами", – написала Роксана.
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Цей кадр був зроблений влітку 2021 року перед вильотом збірної України у Бухарест для участі в Євро-2020. Тоді Маліновський отримав нагороду "Найкращому українському легіонеру".
На тому чемпіонаті Європи "синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу, де поступились Англії 0:4. Зараз Україна бере участь у відборі на ЧЄ-2024. Суперниками у групі є Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта.
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