Роксана Маліновська, дружина хавбека Марселя та збірної України, з теплотою згадує 2021 рік.

У сторіс Instagram жінка опублікувала фото Руслана Маліновського та Андрія Шевченка. "Я сумую за тими хорошими часами", – написала Роксана.

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Цей кадр був зроблений влітку 2021 року перед вильотом збірної України у Бухарест для участі в Євро-2020. Тоді Маліновський отримав нагороду "Найкращому українському легіонеру".

На тому чемпіонаті Європи "синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу, де поступились Англії 0:4. Зараз Україна бере участь у відборі на ЧЄ-2024. Суперниками у групі є Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта.

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