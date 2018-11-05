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Суми можуть втратити професійний статус через участь у договірних матчах, – ТаТоТаке

14:52 154 Читать на русском
Суми можуть втратити професійний статус через участь у договірних матчах, – ТаТоТаке
ПФК Суми

З’явились певні результати розслідування договірних матчів в УПЛ.

Поліція та Генеральна прокуратура України направили у комітет етики та чесної гри ФФУ офіційний лист з доказами проти ПФК Суми та арбітра Першої ліги Віктора Арановського.

Павелко сподівається, що деякі з фігурантів справи договірних матчів підуть на угоду зі слідством

ФФУ отримало 5 задокументованих доказів про участь у договірних матчах Сум, а також 4 задокументовані докази по Віктору Арановському, повідомляє ТаТоТаке.

Гельзін – про договірні матчі: Давайте заборонимо ставки приймати, щоб не було цього

Сумам загрожує зняття з чемпіонату України та позбавлення професійного статусу, Віктор Арановський ризикує отримати пожиттєву дискваліфікацію на будь-яку професійну футбольну діяльність.

Теги
Суми Суми Перша ліга ФФУ Договірні матчі Комітет етики та чесної гри ФФУ
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