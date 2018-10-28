Павелко сподівається, що деякі з фігурантів справи договірних матчів підуть на угоду зі слідством

Президент ФФУ Андрій Павелко підкреслює, що гучна справа договірних матчів в українському футболі має завершитися реальними результатами, а також дати розуміння, як покращити дієвість так званого "закону Павелка" про боротьбу з "договорняками".

"Буквально 18 жовтня ми зустрічалися з керівництвом Нацполіції. Працювали по тих питаннях, які сьогодні виникають, щоб порушені вже справи були максимально ефективними, і кожна людина, яка була втягнута в корупційні справи у футболі, була покарана і спортивним, і кримінальним правом.

І дуже важливо, щоб не було такого прецеденту, де були всі факти, але юридично не підготовлений чи штучно прискорений процес міг завадити або зашкодити об'єктивності та винесенню рішень як загальними судами, так і спортивними.

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Ми очікуємо, що багато хто зрозуміє відповідальність та піде на угоду зі слідством, надасть додаткову інформацію щодо тих зв'язків, які були в українському футболі. Звичайно. За результатами цього, такого масштабного розслідування, обов'язково будуть внесені, за рекомендаціями правоохоронних органів, зміни в закон, який необхідно коректувати.

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Бо це перший закон, він дав цю можливість запустити, і сьогодні за результатами цього розслідування ми зрозуміємо, чим необхідно посилити дієвість цього закону, і дієвість для наших правоохоронних органів", – сказав Павелко під час зустрічі з журналістами в п'ятницю.