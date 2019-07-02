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"Сумам дали дограти сезон, щоб вони заробили зайві гроші?" – президент Інгульця Поворознюк

08:25 225 Читать на русском
"Сумам дали дограти сезон, щоб вони заробили зайві гроші?" – президент Інгульця Поворознюк
Олександр Поворознюк / Фото сайту ПФЛ

Очільник Інгульця Олександр Поворознюк розлючений вседозволеністю окремих клубів Першої ліги.

"Я спілкувався з поліцією по матчу Суми – Волинь. Поліція передала матеріали 10 грудня. Коли буде рішення? Дати дограти, щоб заробили зайві гроші? Так давайте тоді зберемося, відірвемо голову. Чому ми цього не зробили?

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Суми пропустили один, а їхній тренер виходить і показує, що ще 6 треба пропустити, бо ставка на 7. Я підходив до одного тренера, до другого і питав, що це означає. І кожен не розуміє. А ви Ниву і Буковину розслідуєте, тільки здогадуєтеся. А тут відкрито все.

Суми попрощались з усіма гравцями

Три роки Іллічівець – Гірник-Спорт розслідується. Уже й Іллічівець перейменували в Маріуполь. Маріуполь вже в єврокубках грає. Президент Гірника-Спорт захотів боротися, тому він вигнав звідти тренера і зробив все, що міг. А КДК 3 роки розглядає", – розповів Поворознюк у коментарі FootballHub.

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Договірні матчі Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк Суми Суми Перша ліга
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