"Сумам дали доиграть сезон, чтобы они заработали лишние деньги?", – президент Ингульца Поворознюк

Владелец Ингульца Александр Поворознюк разъяренный вседозволенностью отдельных клубов Первой лиги.

"Я общался с полицией по матчу Сумы – Волынь. Полиция передала материалы 10 декабря. Когда будет решение? Дать доиграть, чтобы заработали лишние деньги? Так давайте тогда соберемся, оторвем голову. Почему мы этого не сделали?

Макаров: Сумами уже занимается полиция – это пятно для нас всех

Суммы пропустили один, а их тренер выходит и показывает, что еще 6 надо пропустить, потому что ставка на 7. Я подходил к одному тренеру, ко второму и спрашивал, что это значит. И каждый не понимает. А вы Ниву и Буковину расследуете, только догадываетесь. А здесь открыто все.

Сумы попрощались со всеми игроками

Три года Ильичевец – Горняк-Спорт расследуется. Уже Ильичевец переименовали в Мариуполь. Мариуполь уже в еврокубках играет. Президент Горняка-Спорт захотел бороться, поэтому он выгнал оттуда тренера и сделал все, что мог. А КДК 3 года рассматривает", – рассказал Поворознюк в комментарии FootballHub.