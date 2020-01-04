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Сульшер різко відповів на критику ван Персі

13:19 303 Читать на русском
Сульшер різко відповів на критику ван Персі
Уле Гуннар Сульшер / Фото ФК МЮ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер засудив поведінку екс-зірки манкуніанців Робіна ван Персі.

8’ Ніколя Пепе
43’ Сократіс Папастатопулос
 
8’ Ніколя Пепе
43’ Сократіс Папастатопулос

"Не знайомий з Робіном, а він не знає мене. Він не має права критикувати мій стиль роботи, і я не збираюся мінятися.

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Він взяв мою футболку з 20-м номером, коли перейшов в МЮ, і це, ймовірно, все, що він від мене отримає. Ми живемо не в середньовіччі, щоб проявляти агресію під час роботи", – цитує Сульшера Mirror.

Нагадаємо, після поразки МЮ від Арсенала (0:2) ван Персі розкритикував тренера манкуніаців за те, що останній посміхався на післяматчевій прес-конференції.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Робін ван Персі Робін ван Персі Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Арсенал - Манчестер Юнайтед
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