Сульшер різко відповів на критику ван Персі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер засудив поведінку екс-зірки манкуніанців Робіна ван Персі.

"Не знайомий з Робіном, а він не знає мене. Він не має права критикувати мій стиль роботи, і я не збираюся мінятися.

"Звинувачую FA у нагріванні кульок", – Сульшер дотепно оцінив вибір складних суперників для МЮ в кубкових турнірах

Він взяв мою футболку з 20-м номером, коли перейшов в МЮ, і це, ймовірно, все, що він від мене отримає. Ми живемо не в середньовіччі, щоб проявляти агресію під час роботи", – цитує Сульшера Mirror.

Нагадаємо, після поразки МЮ від Арсенала (0:2) ван Персі розкритикував тренера манкуніаців за те, що останній посміхався на післяматчевій прес-конференції.

Арсенал – Манчестер Юнайтед: Артета влаштував божевілля, великі камбеки, екс-гравець Шахтаря сяє на фоні "п'яної банди"