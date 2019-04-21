Сульшер пояснив, як відбуватиметься перебудова Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився планами на наступний сезон.

"Ми плануємо потрапити в топ-4 Прем'єр-ліги і виступати в наступному сезоні Ліги чемпіонів. Хочемо, щоб гравці втримали команду в Лізі чемпіонів і допомогли їй піднятися в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Розуміємо, що не можна все швидко виправити. Потрібно рухатися крок за кроком.

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Влітку з'являться нові футболісти, але не варто очікувати шість покупок. Не думаю, що є тренер, який підтримає такі зміни. Ми хочемо перебудуватися, але це буде відбуватися поступово. Знадобиться кілька трансферних вікон", – цитує Сульшера Goal.

Нагадаємо, після 33-х турів АПЛ МЮ посідає 6-ту сходинку, маючи в активі 64 очки. Манкуніаці покинули ЛЧ на стадії 1/4 фіналу, поступившись Барселоні.

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