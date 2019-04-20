Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку – бельгієць хоче покинути АПЛ

Керівництво Манчестер Юнайтед готове вислухати пропозиції щодо продажу форварда команди Ромелу Лукаку.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер має намір провести істотні кадрові зміни в команді. Лукаку може стати одним з перших, хто покине клуб, але тільки якщо надійде прийнятна пропозиція, повідомляє The Telegraph.

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Зазначається, що найбільшою перешкодою у здійсненні трансферу може стати зарплата бельгійця. Лукаку заробляє на Олд Траффорд 255 тисяч фунтів на тиждень.

Інтерес до нападника проявляють Інтер, ПСЖ і Баварія. За словами агента Лукаку, його клієнт хотів би перебратися в Італію.

Також можуть покинути Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес, Маттео Дарміан, Маркос Рохо, Хуан Мата і Андер Еррера. Існує також невизначеність щодо майбутнього Еріка Байї і Давіда де Хеа.

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