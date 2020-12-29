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Сульшер похвалив гравців Манчестер Юнайтед за довгоочікуваний "сухий" матч в АПЛ

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Сульшер похвалив гравців Манчестер Юнайтед за довгоочікуваний "сухий" матч в АПЛ
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер підсумував гру 20 туру АПЛ проти Бернлі (2:0).

 
Антоні Марсьяль 44’
Маркус Рашфорд 90+5’
44’ Антоні Марсьяль
90+5’ Маркус Рашфорд

"У першому таймі я думав, що ми дуже хороші. Ми все контролювали і домінували. У другій половині, звичайно, було ще кілька небезпечних моментів у нашому штрафному майданчику, тому що вони постійно завантажували туди м'яч, але ми чудово захищались.

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Це велика різниця, коли ти зберігаєш ворота "сухими" (МЮ зміг не пропустити вперше за 13 турів АПЛ – прим.). Для нас важливо знати, що ми можемо фіксувати результати. Навіть якщо ви забили один м'яч, ви не завжди виграєте, але якщо ми не пропускаємо, то легше піднімаємося в таблиці.

Було так багато чудових контратак. Ми хочемо зберегти сильні позиції. Дві перемоги зараз – це хороша реакція після невтішної гри проти Уотфорда. Гарна реакція гравців, вони навчаються", – цитує Сульшера ВВС.

Перемога дозволила Манчестер Юнайтед впритул наблизитися до четвертого Челсі, який має на одне очко більше (щоправда, "сині" проведуть свій матч 20 туру пізніше).

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Англія Бернлі - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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