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Сульшер назвав свого фаворита на посаду спортивного директора Манчестер Юнайтед

21:43 294 Читать на русском
Сульшер назвав свого фаворита на посаду спортивного директора Манчестер Юнайтед
Фелан і Сульшер / PA

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер хоче, щоб його асистент Майк Фелан став спортивним директором клубу.

Норвезький керманич МЮ підтримує призначення свого помічника на відповідальну посаду в клубі. Про це повідомляє The Times.

Екс-гравець Манчестер Юнайтед Джон О'Ші офіційно завершив кар'єру

Фелан повернувся на Олд Траффорд у грудні разом із Сульшером. У них склалися добрі взаємини, тому головний тренер вважає, що плідна співпраця збережеться і в разі призначення Фелана спортдиром. На думку норвежця, із асистентом їх поєднує спільне бачення майбутнього Юнайтед. Зокрема, мова йде про підсилення проблемних позицій.

Майк Фелан упродовж 12-ти років був помічником сера Алекса Фергюсона. Його тренерський контракт із "червоними дияволами" завершує дію у травні.

Фердінанд може стати спортивним директором Манчестер Юнайтед

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Майк Фелан Майк Фелан Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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