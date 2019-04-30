Сульшер назвав свого фаворита на посаду спортивного директора Манчестер Юнайтед

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер хоче, щоб його асистент Майк Фелан став спортивним директором клубу.
Норвезький керманич МЮ підтримує призначення свого помічника на відповідальну посаду в клубі. Про це повідомляє The Times.
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Фелан повернувся на Олд Траффорд у грудні разом із Сульшером. У них склалися добрі взаємини, тому головний тренер вважає, що плідна співпраця збережеться і в разі призначення Фелана спортдиром. На думку норвежця, із асистентом їх поєднує спільне бачення майбутнього Юнайтед. Зокрема, мова йде про підсилення проблемних позицій.
Майк Фелан упродовж 12-ти років був помічником сера Алекса Фергюсона. Його тренерський контракт із "червоними дияволами" завершує дію у травні.
Фердінанд може стати спортивним директором Манчестер Юнайтед