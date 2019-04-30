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Екс-гравець Манчестер Юнайтед Джон О'Ші офіційно завершив кар'єру

17:06 346 Читать на русском
Екс-гравець Манчестер Юнайтед Джон О'Ші офіційно завершив кар'єру
Джон О'Ші / Фото ФК МЮ

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Джон О'Ші повісив бутси на цвях.

38-річний Джон О'Ші оголосив про завершення кар'єри футболіста, повідомляє офіційний твіттер Манчестер Юнайтед.

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Джон захищав кольори манкуніанців з 1999 по 2011 рік. Під керівництвом легендарного Алекса Фергюсона захисник провів 256 матчів та відзначився 10-ма голами.

Разом з МЮ ірландець 5 разів вигравав АПЛ, 3 рази Кубок Ліги, 1 раз Кубок Англії, 4 рази Суперкубок Англії.

Останнім клубом О'Ші був представник Чемпіоншипу – Редінг.

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Теги
Джон О'Ші Джон О'Ші Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Редінг Редінг Англія Алекс Фергюсон
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